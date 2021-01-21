Сияние софитов: красавица-дочка Волочковой в оливковом платье-водолазке пришла на юбилей мамы

Балерина отпраздновала свое 45-летие в компании дочери Ариадны. На торжестве также было много гостей.

Анастасия Волочкова блистала на празднике в честь своего 45-летия. Отчетными кадрами именинница поделилась в личном профиле, поблагодарив всех друзей и поклонников за теплые поздравления.

Специально для Анастасии Волочковой кондитеры испекли именинный пирог, которым экс-солистка Большого театра угощала гостей, близких друзей и родственников. Вечер, по словам артистки, получился очень трогательным, светлым и невероятно праздничным. Среди приглашенных была замечена и 15-летняя Ариадна. Не так давно девушка состригла волосы под каре и покрасилась в блонд, сменив имидж. На торжестве Ариша позировала в монохромном оливковом платье-водолазке. Акцентной деталью образа стал широкий пояс на тонкой талии.

«Чуть погодя опишу, какие эмоции переполняют меня после моего дня рождения! А пока могу сказать огромное спасибо всем моим гостям, друзьям, всем, кто пришел, всем, кто украсил этот праздник рукой своего человеческого участия! В любом нюансе! Это был один из самых прекрасных моих дней рождения! Я счастлива была танцевать для вас! Это ведь, согласитесь, важнее дорогостоящих банкетов и посиделок за пафосными столами. Самым главным для меня было перевезти все цветы домой. Но самый бесценный для меня букет, подаренный мне вчера моей доченькой Аришей, рядом со мной. И я проснулась от его аромата. Ариша всегда поддерживает меня во всех ответственных для меня моментах жизни. А я ее. На все спасибо этого поста не хватит», — отметила балерина.

Весь просторный холл Анастасии Волочковой утопал в цветах. Однако самый дорогой ее сердцу букет артистка отнесла к себе в спальню. Эти цветы ей подарила дочка Ариадна. Девочка уже давно живет вместе со своим отцом, бизнесменом Игорем Вдовиным, и его невестой Еленой. Однако время от времени дочка балерины наведывается в гости к звездной маме.

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