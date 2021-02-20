Какой милый малыш: Бурак Озчивит «подловил» жену на прогулке с крохой-сыном

Бурак Озчивит не так давно вернулся из поездки в Чечню. Актер из турецкого сериала «Великолепный век» побывал в гостях у Рамзана Кадырова. Теперь муж Фахрийе Эвджен проводит уикенды с семьей. Бурак «подловил» возлюбленную на прогулке с сыном. Фахрийе одела малыша Карана по погоде, отдав предпочтение небесно-голубому комбинезону с варежками и теплой вязаной шапочке. Малыш умилил поклонников Бурака своими пухлыми щечками. Многие сошлись во мнении, что сын Озчивита как две капли воды похож на своего отца.

«Такие пухлые щечки, загляденье!!», «Какой милый у вас малыш!!», «Маленькая очаровашка», «Какие милашки», «Бурак просто счастливчик», «Наверное на папу смотрят!!», «А почему Бурака в кадре нет?! Счастливое семейство», «Теперь нужно дочку завести!! Сестренку для Карана», «Фахрийе просто расцвела рядом с мужем», — пишут фолловеры.

Напомним, что Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен поженились летом 2017 года. В 2019-м у них родился сын Каран. В апреле малышу исполнится два годика. Возлюбленная актера пока занимается только сыном. Однако она мечтает вернуться на съемочную площадку. По словам Фахрийе, она готовит для поклонников сюрприз.

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