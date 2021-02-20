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Какой милый малыш: Бурак Озчивит «подловил» жену на прогулке с крохой-сыном

Фахрийе Эвджен одела сынишку Карана по погоде, отдав предпочтение теплому небесно-голубому комбинезону.

Какой милый малыш: Бурак Озчивит «подловил» жену на прогулке с крохой-сыном
Бурак Озчивит с Фахрийе Эвджен и сыном Караном. Фото: Instagram.com/burakozcivit

Бурак Озчивит не так давно вернулся из поездки в Чечню. Актер из турецкого сериала «Великолепный век» побывал в гостях у Рамзана Кадырова. Теперь муж Фахрийе Эвджен проводит уикенды с семьей. Бурак «подловил» возлюбленную на прогулке с сыном. Фахрийе одела малыша Карана по погоде, отдав предпочтение небесно-голубому комбинезону с варежками и теплой вязаной шапочке. Малыш умилил поклонников Бурака своими пухлыми щечками. Многие сошлись во мнении, что сын Озчивита как две капли воды похож на своего отца.

Звезда сериала "Королек - птичка певчая" Фахрийе Эвджен с сыном Караном
Фахрийе Эвджен на прогулке с сыном Караном. Фото: Instagram.com/burakozcivit

«Такие пухлые щечки, загляденье!!», «Какой милый у вас малыш!!», «Маленькая очаровашка», «Какие милашки», «Бурак просто счастливчик», «Наверное на папу смотрят!!», «А почему Бурака в кадре нет?! Счастливое семейство», «Теперь нужно дочку завести!! Сестренку для Карана», «Фахрийе просто расцвела рядом с мужем», — пишут фолловеры.

Напомним, что Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен поженились летом 2017 года. В 2019-м у них родился сын Каран. В апреле малышу исполнится два годика. Возлюбленная актера пока занимается только сыном. Однако она мечтает вернуться на съемочную площадку. По словам Фахрийе, она готовит для поклонников сюрприз.

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