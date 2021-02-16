Воздушный поцелуй: Фахрийе Эвджен в мехах предстала на редком селфи с Бураком Озчивитом

Актриса из турецкого сериала «Королек - птичка певчая» воссоединилась с мужем после его поездки в Чечню.

Бурак Озчивит вернулся в Турцию после своей поездки в Чечню. Актер из сериала «Великолепный век» побывал в гостях у Рамзана Кадырова. Звезду турецких исторических лент встретили со всем гостеприимством. Поездка произвела на Бурака неизгладимое впечатление, он любовался местными достопримечательностями и природой. А тем временем, его возлюбленная Фахрийе Эвджен вместе с сыном Караном ждала Озчивита дома. Супруги воссоединились после разлуки и актриса поспешила порадовать поклонников свежим селфи с мужем.

Фахрийе утеплилась по-зимнему. Она позировала в теплой вязаной шапочке и в мехах. При этом актриса посылала поклонникам воздушный поцелуй, а Бурак улыбался, показывая как он счастлив рядом со своей второй половинкой. Судя по снимкам в микроблоге партнерши актера по сериалу «Великолепный век» Пелин Карахан, в некоторых районах Турции выпал снег. Поэтому возлюбленная Озчивита выбрала такой теплый и уютный лук.

Напомним, что Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен познакомились на съемочной площадке турецкого сериала «Королек — птичка певчая». По словам актера, когда он только увидел Фахрийе то сразу понял, что они будут вместе. Между ними пробежала искра. Летом 2017 года влюбленные сыграли тайную свадьбу. А в апреле 2019-го у них родился первенец — сын Каран. Малыш очень похож на своего звездного отца своими большими карими глазами с пушистыми ресничками и обаятельной улыбкой.

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