«Эта талия»: постройневшая Дубцова в платье с глубоким декольте лишила дара речи Харламова

Ирина Дубцова всегда обладала эффектной внешностью. Певица еще во времена «Фабрики звезд» привлекала внимание мужчин. Однако ее первый брак с солистом группы Plazma Романом Черницыным оказался скоротечным. Теперь девушка мечтает встретить достойного мужчину. При этом она признается, что следит за собой и неплохо зарабатывает.

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14 февраля Ирина отметила день рождения. Она устроила вечеринку, чтобы отметить радостное событие. Певица собрала в фешенебельном ресторане в Москве родных и друзей. На танцполе отметилась и Ольга Бузова, а за столиками можно было увидеть Юлию Барановскую, а также Эмина Агаларова. Именинница блистала в черном силуэтном платье с белым бантом в области декольте, что только подчеркнуло ее женственность.

Девушка не только пела для гостей, общалась с подругами и танцевала. Она старалась уделить внимание каждому гостю. Когда Дубцова подошла к Гарику Харламову, то он потерял дар речи. Певица наклонилась к нему, но предусмотрительно проверила декольте, чтобы не засветить лишнего. Бывший муж Кристины Асмус восхитился статной фигурой именинницы. Он взял в руки два стеклянных шара и приложил к бюсту певицы.

«Это подарок», — отметила она.

Окружающие тоже были впечатлены красотой артистки. Она заметно постройнела за последние месяцы, а наряд подчеркнул достоинства ее фигуры. «Наклонилась-то», «Фантастическая», «Эта талия», «Прям подарочек в упаковке», «Роскошная женщина», «Гарик прям ошалел от видов», «Видно, что все смущены», — стали обсуждать кадр пользователи Сети.

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