Мамин мальчишка: 47-летняя Высоцкая в дутом пуховике предстала на редком фото с красавцем-сыном Петей

Петя внешне очень похож на Никиту Михалкова в юности. Об этом не раз говорили многочисленные поклонники Юлии.

Петя Кончаловский, по мнению многих поклонников именитой семьи, как две капли воды похож на своего дядю — младшего брата Андрея Кончаловского Никиту Михалкова в юности. Та же форма губ, упрямый подбородок, выражение глаз. Сама Юлия Высоцкая очень годится красавцем-сыном. При этом Петя — редкий гость в микроблоге звездной мамы. В Stories личного профиля ведущая программы «Едим дома!» все-таки порадовала фанатов уникальным кадром, на котором она предстала с наследником. Мальчик позировал в имиджевых очках, а Юлия облачилась в дутый пуховик. При том, что Петя куртку надевать не стал, а обошелся одним свитером: юноше явно было тепло.

Напомним, что у Юлии Высоцкой также есть дочка Маша. Девочка еще восемь лет назад попала в крупное ДТП, получив тяжелые травмы. В авто за рулем находился ее отец Андрей Кончаловский. Актриса, как впрочем и ее муж, не теряют надежды в то, что со временем Маша сможет вернуться к обычной жизни. О ее лечении и реабилитации после аварии супруги предпочитают не распространяться.

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