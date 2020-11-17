Акцент на ноги: 47-летняя Юлия Высоцкая позировала в шелковом платье сливочного цвета и жакете

Телеведущая и актриса восхитила поклонников не только безупречным образом, но и стройной фигурой.

Юлия Высоцкая является актрисой театра и кино. Однако уже около 20 лет она также ведет передачи о кулинарии. Жена Андрея Кончаловского научилась виртуозно готовить и делится своими рецептами с поклонниками. Но при этом женщине удается держать себя в форме. Поклонники отмечают, что она может дать фору даже топ-моделям в свои 47 лет. Артистка редко носит короткие наряды или шорты, но порой позволяет себе показать достоинства фигуры.

В последнее время Юлия почти не выходит в свет. Она лишь недавно сопроводила мужа на премьеру его фильма «Дорогие товарищи!». Актриса была в черном брючном костюме оверсайх и ботинках. К слову, в фильме она сыграла главную роль. Тогда фанаты отметили, что на артистке костюмы сидят идеально. А теперь Высоцкая решила подразнить своих подписчиков новым фото, на котором предстала в шелковом платье-сорочке сливочного цвета и белоснежном жакете.

Жена Кончаловсокго сидела на стуле с вытянутыми ногами, хвастаясь их стройностью и загаром. Юлия в очередной раз поразила поклонников не только своей красотой, но и безупречным вкусом.

«Настроение», — написала она.

На этот раз пользователи Сети одарили актрису сотнями комплиментов. Ее силуэт и безупречный монохромный лук произвели впечатление на фанатов. «Роскошная женщина», «Эти ноги безупречны», «Какая нереальная красота», «Вам так идут светлые оттенки», «Надо же быть такой», «Ваши ноги — произведение искусства», — прокомментировали пост подписчики.

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