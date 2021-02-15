Словно русская красавица: Пелин Карахан в пальто-рубашке и с варежками на резинке насладилась снежной погодой

Пелин Карахан в Stories микроблога поделилась свежими кадрами, насладившись по-зимнему снежной погодой. Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» утеплилась так, чтобы не замерзнуть. Она надела пальто-рубашку, добавив к луку высокие сапоги, шапку с помпоном и варежки на резинке. Такой образ напомнил о стиле русской красавицы. Пелин, красуясь на заснеженной террасе, походила на Снегурочку.

Ко всему прочему, актриса проведала в конюшне лошадок. А вот сыновей — Али Демира и Джана Эюпа с собой на прогулку Пелин не взяла. Вместе с семьей партнерша Бурака Озчивита поселилась за городом в просторном доме. У актрисы есть свой сад.

Напомним, что Пелин Карахан замужем за Бедри Гюнтаем. На первом свидании будущий муж актрисы признался, что готов видеть ее в статусе своей супруги. На что Пелин только посмеялась. Она не могла и предположить, что и правда согласиться стать его женой.

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