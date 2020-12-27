Новогодняя сказка: Пелин Карахан в трикотажном костюме позировала у елки

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» во всю готовится к главной ночи в году.

Пелин Карахан вслед за Бергюзар Корель нарядила свою новогоднюю елочку, подготовив праздничную атмосферу в доме для всей семьи. У актрисы из турецкого сериала «Великолепный век» есть двое сыновей от бизнесмена Бедри Гюнтая — шестилетний Али Демир и трехлетний Джан Эюп.

На свежем снимке Пелин предстала в просторной гостиной, примерив трикотажный костюм, состоящий из свитшота и трико. Ее домашний аутфит дополнили теплые носочки, а свои длинные локоны актриса собрала в пучок.

К слову, рядом с елочкой Пелин поставила фигурки маленького олененка и мороженного, само новогоднее хвойное дерево актриса украсила мерцающими шарами, огоньками, гирляндами и конфетами. Получилось очень празднично и ярко.

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