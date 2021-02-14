«Ах, какая парочка!»: Нюша в мокром бикини страстно прильнула к мужу в океане

Нюша вместе с семьей отдыхает на Мальдивах. С собой на райские острова супруги взяли и дочку Симбу. В День всех влюбленных певица поделилась пикантным снимком, представ в мокром купальнике. При этом поп-дива страстно прильнула к мужу, не скрывая своих чувств к возлюбленному. Поклонники подметили, что Нюша просто светится от счастья рядом с супругом. Судя по всему, у этой парочки все хорошо — они безумно влюблены.

«Счастье в глазах», «Ах, какая парочка!!», «Это любовь», «Словно молодожены», «Влюбленные и счастливые», «Идиллия», «Как с картинки», «Сказочный роман», «Вся светится от счастья», «Любви вам и счастья!!», «Залюбовались, милашки», «Супер!! Классно смотритесь», «Очаровательная Ню и ее принц», — пишут фолловеры.

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