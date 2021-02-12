«Ну и как теперь уснуть?!»: Нюша в мини-бикини призывно оголила «орешек» в океане

Нюша раззадорила аппетит поклонников в своем микроблоге, если быть точнее, то мужскую часть подписчиков. А сделала это поп-дива с непринужденно грацией, показав пикантный снимок в океане. Артистка в мокром мини-бикини призывно оголила «орешек», показав округлые бедра на Мальдивах. Такой снимок многих привел в состояние легкого недоумения: как муж певицы мог позволить ей позировать в таком соблазнительном виде?

Выглядит Нюша восхитительно! Певица выгнула спинку и ее «орешек» приобрел ту самую пикантную округлость. Нашлись и те, кто подметил, что артистка не вся покрылась бронзовым загаром, на ее теле есть еще белые местечки. Разглядеть это фанаты смогли благодаря крохотным трусикам.

«Какие виды!! Ну и как теперь уснуть?!», «Видны белые местечки на вашем бронзовом тельце», «Соблазнительный персик», «Ух, русалочка из сказки», «Брызги во все стороны», «А кто снимал?! Муж, небось», «Вау-вау!! Я бы вам подмигнул», «Ню, можно к вам?!», «Шалунья», «Чистый секс», «Спинку выгнула и „орешек“ свой выставила», «Сладкая малышка», — пишут фолловеры.

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