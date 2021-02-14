Словно француженка: 15-летняя красавица-дочка Волочковой в алой беретке и юбке плиссе навестила маму в особняке

Ариадна Волочкова не так давно перебралась жить к отцу бизнесмену Игорю Вдовину. У экс-возлюбленного балерины своя семья — он счастлив в отношениях со своей невестой Еленой. Мачеха Ариши сумела с легкостью подружиться с падчерицей. В свою очередь, Анастасия Волочкова убеждала, что ее дочери просто легче добираться до школы от дома отца. Ведь балерина живет за городом в своем просторном особняке. С дочкой артистка поддерживает близкие отношения. Ариадна время от времени навещает свою звездную маму.

В гости к маме Ариадна пришла в образе француженки: она примерила алый берет, черную блузу и юбку плиссе с анималистическим принтом. Не так давно дочка балерины перекрасилась в блондинку и сделала каре. Теперь наследница экс-солистки Большого театра выглядит, как утонченная леди.

«Любимая доченька Ариадна приезжала на выходные в гости. К моим очередным спектаклям она решила приготовить музыкальные сюрпризы. Мы прекрасно провели время, посмотрели романтические фильмы. Ариша пела в нашем домашнем театре песни и мы просто радовались», — отметила Анастасия.

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