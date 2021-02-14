«Такая Махидевран заткнула бы за пояс Хюррем»: Феттахоглу в бикини сверкнула прелестями

Нур Феттахоглу сыграла в турецком сериале «Великолепный век» роль любимой наложницы султана Сулеймана. Точнее она была таковой, пока падишах не увидел среди рабынь Хюррем. В последствии все интриги в ленте были построены вокруг «тихой битвы» между двумя главными женщинами султана. Обе — матери шехзаде.

Однако в отличие от Махидевран, которая согласно сценарию растила только сына Мустафу, у Хюррем было много детей — Мехмед, Михримах, Селим, Баязид и Джихангир. Именно сын хасеки Хюррем султан в итоге стал следующим падишахом. Но в статусе валиде возлюбленная Сулеймана предстать не смогла — она ушла из жизни раньше, чем ее любимый падишах.

В реальной жизни многие актеры из «Великолепного века» прекрасно поладили вне съемок и продолжают дружить. Так, Нур Феттахоглу близко общается с Сельмой Эргеч и Селен Озтюрк, они также дружат с Джансу Дере (Фирузе хатун). А Пелин Карахан близка с Мерве Болугур (Нурбану султан). В свою очередь, Мерьем Узерли сдружилась с Озаном Гювеном (Рустем паша).

Время от времени Нур Феттахоглу балует поклонников снимками в купальнике. Так, партнерша Халита Эргенча похвасталась идеальной фигурой, блеснув стройными и подтянутыми бедрами. Такие кадры по-достоинству оценили ее поклонники.

«Без турецких кафтанов сразу бы и не узнали», «Султан бы сразу позвал на хальвет», «Вот эта наша любимая хасеки», «Такая Махидевран заткнула бы за пояс Хюррем», «О-о!! Вот это Махидевран всем по вкусу», «Какие у них с Хюррем разные типажи. Одна с пышными формами, а другая — грациозная словно лань!!», «Султан Сулейман бы дар речи потерял от такой красоты», «Ох, вот эта фигура!!», «Совсем не изменилась, она точь-в-точь как в сериале!! Талию можно двумя мужскими ладонями обвить», «Обожаем Махидевран», «Она так боролась за любовь Сулеймана», «Какая милашка, просто чудная», — пишут фолловеры.

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