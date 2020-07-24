«И это наложница Сулеймана?»: Нур Феттахоглу блеснула изящными бедрами в купальнике с лентами

39-летняя актриса Нур Феттахоглу сыграла в турецком сериале «Великолепный век» одну из главных женских ролей. Артистка предстала в образе наложницы султана Сулеймана и матери шехзаде Мустафы — хасеки Махидевран султан. На протяжении четырех сезонов поклонники ленты с упоением наблюдали за тем, как развивались подковерные игры, плелись гаремные интриги и велись боевые действия. Симпатии фанатов исторического сериала разделились надвое.

Одни поддерживали Мерьем Узерли, другие — Нур Феттахоглу. Многие искренне верили, что существующие между их героинями вражда отразилась и на взаимоотношениях актрис. Однако все было с точностью наоборот. Мерьем прекрасно ладила с коллегами по съемочной площадке и особенно близко общалась с Озаном Гювеном (Рустем паша), им даже приписывали бурный роман.

По окончанию съемок в «Великолепном веке» Нур Феттахоглу сконцентрировалась на своей семье. Актриса успела разойтись с мужем предпринимателем Левентом Везироглу и снова сойтись с ним. Вскоре у пары родилась общая дочь — Элиса Гюзин, малышке четыре годика. Несмотря на беременность и рождение дочери, партнерша Халита Эргенча сумела сохранить стройность. На личной страничке в Instagram Феттахоглу поделилась свежими кадрами, представ перед объективом камеры в эффектном купальнике с лентами.