«Упругие прелести»: Маша Горбань в купальнике дерзко оголила «орех», блеснув тату

Маша Горбань у бассейна «случайно» оголила наливной «орешек» в разноцветном купальнике под радугу. Актриса из сериала «Кухня» блеснула упругими бедрами, засветив сексапильную татуировку. Поклонники тут же предположили, что такой пикантный кадр пришелся бы по вкусу Дмитрию Нагиеву. Еще сама Мария шутила над тем, что фанаты постоянно приписывают ей бурный роман с шоуменом. Хотя сама актриса замужем за Кириллом Зоткиным и воспитывает дочку Стефанию.

«Секси-леди», «Упругие прелести», «Нагиев живой?», «Вау, какие суперские татушки», «Арбузик свой оголила», «Сладкая ягодка, и я не про десерт», «Машка, это очень чувственно», «Шалунишка», «Пляж весь на абордаж взяла», «О-о, мое сердечко! Маша я влюблен», «Какой упругий орешек-то у этого бельчонка», «Милашка», «Димка-то оценил?! Такой заход», «Сладкая малышка», — восхитились фолловеры.

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