«Вся мокрая! Чистый кайф»: Горбань в бикини зазывно вильнула «орешком» в бассейне

Мария Горбань в очередной раз оказалась в центре всеобщего внимания. На личной страничке в Instagram актриса из сериала «Кухня» опубликовала пикантные кадры, сексуально поплавав в бассейне. Девушка призывно вильнула упругим «орешком», позировав в купальнике.

Такие кадры пришлись по вкусу ее поклонникам, в частности, мужской части ее обожателей. Они едва не потеряли дар речи увидев Машу в бассейне. Экранная «жена» Дмитрия Нагиева заворожила подписчиков соблазнительной фигуркой, представ в образе русалочки.

«Русалочка», «Вся мокрая! Чистый кайф», «Ауф! Поплавок всплыл», «С капельками воды на теле», «Секси-леди», «Такая манящая фигурка», «Очень сексуально!», «Супер кадры, такая вся летняя», «Все парнишки, небось, в восторге», «Димка в бессильной ярости?», «Муж-то не взревновал?!», «Жаркая», «Восторг», «Ух, какая, тело секси», — пишут фолловеры.

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