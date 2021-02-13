«Живу с такой формой черепа»: Ксения Собчак прокомментировала свою внешность

Ведущая авторской программы на YouTube «Осторожно, Собчак» Ксения Собчак опубликовала селфи со съемок прямого эфира с психологом. Знаменитость сделала снимок в анфас и оставила ироничную подпись к нему в личном микроблоге.

Ранее Ксения признавалась, что не считает себя красоткой. Однако злобные комментарии хейтеров Собчак тоже не задевают.

«А я ведь не просто живу с такой формой черепа, но еще и кому-то нравлюсь… Удивительно, правда?», — написала Ксения.

В комментариях под фото подписчики разделились на два лагеря. Одни признали, что Ксения немного самокритична, но в целом адекватна к своей внешности:

«Ксения, по крайней мере вы нравитесь тем, что остаетесь собой, а не кроите лицо под чьи-то стандарты», «А что не так с формой черепа-то? Породистое удлиненное лицо», «Не за форму черепа нравитесь, а за его содержимое».

Другие просто назвали подобное нехваткой внимания:

«Ксения на комплимент напрашивается», «Наверное, ей это самооценку поднимает еще больше — комплименты ненужных чужих людей».

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