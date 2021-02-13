«Не только за собой»: Анна Хилькевич убирает мусор за другими в общественных местах

Артистка Анна Хилькевич опубликовала в своем микроблоге признание. Исполнительница роли Марии Беловой в сериале «Универ» рассказала о том, что выбрасывает мусор за чужими людьми.

Артистка считает себя осознанным человеком. Хилькевич старается не вредить природе. Чего не скажешь обо всех людях.

«Какое-то время назад я решила укоренить в себе еще одну хорошую привычку — убирать мусор не только за собой, но и за другими. Когда я вижу, что на улице что-то валяется — бутылка, пачка от чипсов, салфетки или использованная маска (о, май гад, их валяется просто огромное количество), я подхожу, поднимаю и несу до ближайшей мусорки», — заявила знаменитость.

Хилькевич добавила, что своим примером она сподвигла и дочерей на заботу об окружающей среде. Девочки тоже стали подбирать мусор и выкидывать его в урну, даже если это не их фантики и обертки.

«Признаюсь, в начале это давалось мне тяжело, я прям переступала через себя. Но несколько таких дней, и я стала делать это с энтузиазмом!», — отметила Анна.

Примечательно, что раньше актриса вела себя совершенно иначе. По словам Анны, она могла выкинуть банановую кожуру прямо из окна автомобиля или выплюнуть жвачку в любом месте.

Смотрите также: