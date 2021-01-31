«Дорогую одежду не покупаю»: Анна Хилькевич призналась, куда тратит деньги

Актриса из сериала «Универ. Новая общага» опубликовала честное сообщение о своем отношении к деньгам и материальным благам. Анна Хилькевич рассказала, что отлично экономит деньги на своем гардеробе.

Артистка не скрывает, что неравнодушна к деньгам и крупным суммам. Но тратит она их на самообразование, уход за собой, отдых, недвижимость, уют в доме и подарки для друзей.

«Дорогую одежду я не покупаю, хотя порой люблю одеться стильно и с образком.

Но тратить на рубашку 80-100 тысяч или на платье, которое я надену раза два, смысла для себя я не вижу. За исключением — обувь, сумки и очки», — заявила Анна.

Также знаменитость отметила, что носит одни и те же серьги три года подряд.

«Ну, не получаю я радости от ювелирки и дорогой одежды. Моя внутренняя ценность, видимо, заключается для меня в чем-то другом», — подчеркнула Хилькевич.

Поклонники артистки не поверили Анне и припомнили все ее люксовые аксессуары и наряды:

«Подождите, а водолазка Balenciaga?», «Анют, а шарф Gucci?», «Анна, о какой экологичности вы говорите, если у вас маникюрный салон? Уж без кучерявых ногтей девушки точно бы прожили!».

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