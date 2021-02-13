«Никогда не мерз»: Влад Топалов вспомнил случай из детства

Муж телеведущей Регины Тодоренко опубликовал свежее фото с сыном Майклом. Примечательно, что история под снимком была посвящена детским годам самого Влада Топалова.

Знаменитость признался, что раньше никогда не мерз. Мужчина уверен, что все дело в возрасте. И погода тут ни при чем.

«В детстве я никогда не мерз. Вообще никогда. Особым видом непонятного сегодня кайфа было придти в школу без куртки зимой. Мой одноклассник Андрей так и делал, ему повезло, он жил через забор со школой», — вспомнил Топалов.

Влад также признался, что часто ходил в зимнее время расстегнутым, в легком пальто, а о термобелье и речи не было. При этом в школьные годы Влад вместе с друзьями устраивали настоящие снежные бои. Никто из подростков не жаловался на холод. Но однажды Топалов вышел на улицу в привычном полураздетом прикиде и понял, что так он далеко не уйдет.

«А потом детство кончилось, я вырос. Это произошло очень просто. Однажды я вышел на улицу поздней осенью, поежился, сказал: «Ну и холодина…». А потом застегнул молнию куртки до подбородка и пошел по своим делам. А детство разочарованно вздохнуло и пошло в другую сторону», — резюмировал артист.

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