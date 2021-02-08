Тодоренко в розовом парике призналась, что Топалов — ее второй муж

На презентации второго сезона шоу «Маска» знаменитая телеведущая заявила, что уже выходила замуж в Индии.

Шоу «Маска» напомнило Регине Тодоренко о первом муже. Во время презентации второго сезона популярного шоу знаменитая телеведущая вдруг выдала, что Банан похож на ее первого мужа.

Пришедшие в студию на онлайн-презентацию гости — Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, а также генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн и генеральный продюсер компании «ВайТ Медиа» Юлия Сумачева — разразились хохотом.

Первый вопрос, который возник после, оказался связан с семейным положением Тодоренко. Неужели Регина была замужем до брака с Владом Топаловым и смогла это скрыть?

«Это было в Индии, я вышла замуж за банан», — запутала ситуацию еще больше Тодоренко.

Сквозь смех она пояснила, что в Индии есть традиция, которая сулит счастливое замужество. Для этого нужно сочетаться браком с каким-то неодушевленным предметом и тогда настоящее замужество принесет девушке счастье.

«Это традиция, чтобы снять неудачу с настоящего брака. И я вышла замуж за банан», — заключила супруга Влада Топалова.

Развелась ли она с первым мужем перед свадьбой с Топаловым — так и осталось секретом.

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