«Несете полнейшую дичь»: Владимир Епифанцев не согласен с теми, кто называет его героем

Телеведущий Владимир Епифанцев признался, что не оправдывает свою реакцию в одном из баров Санкт-Петербурга. Актер не понимает, почему некоторые из поклонников восхищаются поступком знаменитости.

Напомним, недавно на бывшую возлюбленную Епифанцева — Анастасию Веденскую — напали. Одни из гостей развлекательного заведения бросили бокал в экс-жену артиста. Веденская получила семь порезов лица и головы. Сам Владимир не смог сдержать своих чувств и был вынужден заступиться за Анастасию. В итоге мужчина обезвредил обидчиков, в том числе и женщину, которая спровоцировала драку. Поклонники актера положительно отнеслись к поступку Епифанцева. Более того, Владимир стал получать комментарии и сообщения со словами восхищения.

Однако Епифанцев не понимает, почему столько людей оправдывает его жестокость.

«Друзья, мне кажется, вы несете полнейшую дичь, когда хвалите меня за произошедшее – вот за то, что я сделал. Когда-нибудь расскажу о ситуации, когда все уляжется, мои соображения по поводу того, кто хороший, кто плохой и так далее. Просто свои внутренние ощущения. Мне внутри мерзко. Очень неприятно видеть то, что вы пишите. Неловко за вас. Никто не спросил, что случилось. Вы похожи на стадо – хвалите меня, «мужик, молодец!»», заявил Епифанцев поклонникам в своем профиле в Instagram.

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