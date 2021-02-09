«Любимый»: Юдашкин показал подросшего внука в широких джинсах и толстовке цвета индиго

Модельер соскучился по Аркадию и Анатолию, которые уже почти год находятся в Китае.

Валентин Юдашкин может похвастаться не только своими выдающимися работами в сфере моды, но и крепкой семьей. Уже 33 года он счастлив в браке с женой Мариной. Она не только создает для него уют дома, но и вкусно готовит. Обычно у них в особняке не бывает скучно, так как у супругов есть внуки Аркадий и Анатолий. Но весной прошлого года дочка Галина уехала с малышами работать в Китай. За время их отсутствия маэстро успел истосковаться по малышам.

Дочка присылает родителям фото своих детей. Мальчики большую часть времени проводят с мамой, но также посещают местный детский садик. Время от времени Галя также устраивает им поездки в соседние города. 9 февраля Юдашкин похвастался тем, как подросли его внуки. Он опубликовал сначала фото с двухлетним Аркадием, который позировал в модных широких джинсах и толстовке цвета индиго.

«Носим маски! Любимый внук!» — написала Валентин.

Позже он опубликовал и фото Аркадия, который позировал с игрушечным пистолетом.

«Вот еще один!» — отметил модельер.

Поклонники восхитились красотой малышей. Многие заявили, что они похожи на знаменитого дедушку. «Красавчик! Очень похож на вас!», «Очень вырос, красивый мальчик», «Какой он классный. Маленький Валентинчик», «Хорошенький какой», «Очень милые оба внучка», «Веселого детства», — прокомментировали пост подписчики.

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