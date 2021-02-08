Антитренды весны 2021 года: видеообзор
Видео
Новый сезон «Жизнь других»: чем интересен старинный Зальцбург
Жанна Бадоева
Звездный гость

«Шик, блеск! Персик наливной»: Соня Таюрская в бикини сразила видом «аппетитного орешка»

Солистка группы Little Big сверкнула горячим телом на песчаном пляже.

«Шик, блеск! Персик наливной»: Соня Таюрская в бикини сразила видом «аппетитного орешка»
Софья Таюрская. Фото: Instagram.com/sonyatayurskaya

Солистка группы Little Big знает толк в красоте. Девушка на пляже зазывно оголила гром-бедра и аппетитный подтянутый «орешек», которому, по мнению поклонников, могут позавидовать Настя Каменских и Ким Кардашьян. Выглядит Софья Таюрская и правда очень и очень соблазнительно. На ее округлом «наливном персике» ни грамма целлюлита и растяжек. Просто загляденье!

Ранее Софье Таюрской приписывали жаркий роман с Ильей Прусикиным. Однако певица все отрицала. Среди фанатов поп-дивы нашлись и те, кто предположил, что сексуальные снимки Таюрской солист группы Little Big оценил по-достоинству. Вот только сам Илья виду не подал.

Певица Софья Таюрская
Софья Таюрская в мини-бикини смело оголила крепкий «орешек» на пляже. Фото: Instagram.com/sonyatayurskaya

«Фигуристая вы однако», «Где-то тихо плачет Настя Каменских», «И Ким Кардашьян тоже слезу пустила», «Спелый „орешек“ так и просится в ладошку», «За такое поведение надо вас отшлепать!! Что за срамота на пляже?!», «Ух, какая сочная!!», «Оголилась так оголилась», «Всех завела своими формами», «Прусикин тихо ахнул», «Шикарное тело», «Вот это да! Бомбическая Сонечка», «Ауф! Горячая дамочка», «Что ты с нами делаешь?! Остановись», «Шик, блеск! Персик наливной», — пишут фолловеры.

Смотрите также:

Тэги

Little BigИлья ПрусикинНовости googleСофья Таюрская