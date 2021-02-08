Стала совсем взрослой: единственная дочка Арнтгольц в лимонной толстовке позировала дома с отцом

Иван Жидков на личной страничке в Instagram опубликовал редкий семейный кадр. Перед объективом фотокамеры для домашнего селфи актер предстал с 11-летней дочкой Машей. Известно, что наследницу Ивану подарила бывшая жена Татьяна Арнтгольц, которая не так давно скрепила свой союз с Марком Богатыревым. Их свадьба была тайной и скромной. Без множества гостей, шумных посиделок и дорогих ресторанов. Об этом в интервью рассказал сам жених Татьяны.

К слову, актриса находится в интересном положении. О ее декретном отпуске поклонники узнали от Александра Лазарева – младшего. Они вместе ведут программу «Жди меня» на НТВ. Примечательно, что с Жидковым Татьяна Арнтгольц рассталась друзьями. Она не препятствует экс-возлюбленному видеться с дочкой. Маша часто гостит у отца. Вот и этот уикенд наследница Ивана провела у него дома.

В кадре с папой Мария предстала в лимонной толстовке, а свои локоны цвета пшеницы она собрала в хвостик. Многие подметили, что девочка поразительно похожа на отца: та же улыбка, носик и волевой подбородок.

«Доча – копия папы», «Ну тут как под копирку. Одинаковые», «Двое из ларца. Одинаковых с лица», «Точь-в-точь отдыхает», «Так похожи», «Дочка в папу пошла», «Ух, как повзрослела. Совсем большая стала Машуня», «Пока мама в декрете, дочка гостит у отца», «Милашка», «Иван, вы просто супер папа», — пишут фолловеры. «Вы любите обниматься?! Простите, конечно, за такой вопрос, но все-таки? Я походу тактильный чел, люблю приобнять», — отметил актер.

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