Лайк от бывшего: Арнтгольц в белом платье-футляре привлекла внимание Жидкова

Иван Жидков не смог оставить без внимания снимок Татьяны Арнтгольц. Экс-возлюбленная актера поделилась кадром, на котором позировала в кипенно-белом платье-футляре и лаковых контрастных черных босоножках на платформе. При этом свои белокурые локоны ведущая программы «Жди меня» оставила распущенными, уложив их в легкие волны.

Актер отметился «лайком» под снимком экс-возлюбленной, оценив ее красоту и элегантность. В одном из интервью Иван Жидков уточнил, что хотя их пути с Татьяной разошлись, им удалось сохранить дружеские отношения. У экс-супругов есть одиннадцатилетняя дочка Маша. Ранее в студии программы соведущий Татьяны Арнтгольц Александр Лазарев-младший сообщил, что актриса ушла в мини-декрет. Как выяснилось, Татьяна беременна и готовится подарить своему мужу Марку Богатыреву малыша.

При этом на снимке Арнтгольц позировала еще до того, как ее фигурка стала округляться. Приталенное платье сидит на ней идеально, подчеркивая осиную талию.

«Спасибо тебе 2020! За счастье!! За то, что рядом были наши родные и друзья! За то, что сбылись мечты», — подписала свой снимок актриса. «Моя любимая, прекрасная Танюшик!! Люблю вашу семью и желаю идти, крепко держась за руки вверх по лестнице счастья! С крепким здоровьем и с желанными проектами», — отметила Татьяна Лютаева.

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