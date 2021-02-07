«Ах, какая!»: Белла Потемкина подразнила поклонников пышным бюстом в кружевах

В одной из последних публикаций модельера Беллы Потемкиной появился чувственный снимок в нижнем белье.

Знаменитость опубликовала откровенное фото, чтобы наглядно показать, что ее методы по сохранению красоты работают.

«Как выглядеть хорошо после 30? Ухаживать за собой и любить себя! Верно!», — отметила Белла.

Однако Потемкина не скрывает, что в свои 37 любовь к себе проявляется через уколы красоты.

«В каком возрасте стоит начинать инъекции? Достаточно ли домашнего ухода профессиональной косметикой для омоложения? Почему вообще существуют клиники эстетического омоложения, если можно дома прикладывать огурцы на глаза?», — поинтересовалась модница у своих поклонников.

Фанаты были взбудоражены аппетитными формами Потемкиной, но все-таки не согласились с советами кумира:

«Ах, какая!», «Вы очень красивая девушка», «Начинать делать инъекции лучше по показаниям», «Я прекрасно выгляжу после 30 без всяких инъекций», «Девушка-бомба!», «В погоне за красотой и идеалом, главное, не перестараться, все нужно делать в меру», «Белла, этими уколами «красоты» свою красоту вы только убили. Давно на вас подписана и раньше вы действительно выглядели моложе своего возраста».

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