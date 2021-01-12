«Безумие!»: Потемкина в купальнике и шлеме совершила заезд с горы на Красной Поляне в Сочи

Дизайнер поинтересовалась, что больше всего привлекло ее подписчиков.

Дизайнер Белла Потемкина в Instagram разместила видеозапись, на кадрах которой она в одном купальнике и шлеме совершает заезд на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи. Звезда похвасталась своей прекрасной фигуркой и задала вопрос подписчикам.

«А теперь тест. Что больше всего привлекает ваше внимание: купальник, туман, техника катания, фигура. Свой вариант». Белла Потемкина

«Безумие!», «Конечно, фигура», «Все эффектно и круто. В первую очередь поражает ваша смелость. Ну и, конечно, идеальная фигура в красивом купальнике», «Красавица Белла», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Белла Потемкина — известный российский дизайнер. Ее красивые платья пользуются спросом у мировых селебрити, которые порой заказывают у нее наряды для выхода в свет. У дизайнера и модельера есть дочка Ева. Не так давно девочке исполнилось уже 12 лет. С отцом ребенка отношений она не поддерживает.

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