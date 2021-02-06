«Заставили задуматься»: Анастасия Решетова прокомментировала возможную карьеру певицы

Бывшая девушка шоумена Тимати — Анастасия Решетова — опубликовала свежее фото в приталенном наряде красного цвета. Примечательно, что подпись к снимку оказалась совсем не связана с модой. Решетова давно прославилась в фэшн-индустрии, а эстрада для нее — незнакомое поприще. Однако, по словам поклонников, целеустремленная бизнесвумен способна покорить и ее.

Решетова в очередной раз подчеркнула, что не собирается становиться певицей, хотя ее очень радуют цифры прослушиваний ее сингла «Исчезни».

« Музыкальную карьеру я начинать не собиралась, но тысячи скачиваний и топы чартов меня заставили задуматься (шучу). Спасибо за вашу колоссальную поддержку, которую я не ожидала получить в таком количестве уж точно. Значит, все не зря. Значит, все правильно сделали. Обожаю вас! P.S. Директ разрывается. До сих пор каждую минуту делаются репосты и видео под «Исчезни». Песня звучит из разных уголков Земли. Это ли не чудо ?!», — призналась Анастасия.

Однако поклонники Решетовой оценили не только творчество модели, но и ее фигуру. Знаменитость запечатлелась в красном платье с открытыми плечами и рукавами-перчатками.

«Красотень! », «Чудо чудесное!», «Шикарная!», «Как всегда, яркая и красивая», — написали подписчики в комментариях под фото.

Смотрите также: