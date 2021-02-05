Мастер-класс от чемпионки: 45-летняя Навка в толстовке оверсайз и трико вышла на лед

Подопечные искупали Татьяну Навку в аплодисментах. Олимпийская чемпионка в танцах на льду вышла на арену, чтобы дать мастер-класс. Фигуристка вполне гармонично чувствует себя на катке, ведь все свое детство она провела на льду. Завершив профессиональную спортивную карьеру экс-супруга Александра Жулина не захотела отказываться от выступлений. И стала делать свое шоу.

Вместе с мужем Анастасии Заворотнюк — фигуристом Петром Чернышевым — спортсменка выступает в ледовых мюзиклах. В ее шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» дебютировала 18-летняя Алина Загитова и дочка Татьяны — шестилетняя Надя.

На ледовую арену Татьяна Навка вышла в монохромном спортивном костюме, состоящим из толстовки оверсайз с капюшоном и трико. Образ фигуристки дополнил неотъемлемый аксессуар — коньки.

Напомним, что у Татьяны Навки также есть дочка Саша, которая увлекается музыкой и вокалом. Во время карантина спортсменка все свое время уделяла детям. Вместе с дочерьми олимпийская чемпионка сварила борщ из свеклы и свежей капусты. Ко всему прочему, с Надей фигуристка приготовила домашнее шоколадное печенье.

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