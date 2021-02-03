«Моя муза»: 45-летняя Навка в фиолетовом жакете оверсайз и джинсах предстала с Бузовой

Этот памятный кадр был сделан за кулисами проекта «Ледниковый период».

На одной из фан-страничек Ольги Бузовой появился памятный кадр, который ранее сама поющая телеведущая публиковала в личном профиле. Перед объективом фотокамеры светская львица предстала в компании олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки. Напомним, что они принимали участие в проекте «Ледниковый период». Только Ольга Бузова выступала на льду, а экс-супруга Александра Жулина занимала кресло в жюри рядом с Татьяной Тарасовой.

В кадре Навка позировала в фиолетовом жакете оверсайз с «мужского плеча», к своему образу она подобрала водолазку и джинсы. Белокурые локоны фигуристка оставила распущенными, уложив их в легкие волны. Рядом со спортсменкой Ольга Бузова предстала в сценическом костюме, который ей подобрали для выступления на льду.

«Моя муза!! Спасибо вам за всегда только конструктивную критику и искреннюю похвалу и восхищение», — обратилась к олимпийской чемпионке Бузова. «Дорогая, целеустремленная, трудолюбивая, неубиваемая, такая сильная и вообще такая, какая есть звезда!! Иди вперед, цени критику и добивайся своих высот», — похвалила певицу Татьяна Навка.

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