Яркая блондинка в платье по фигуре: 51-летняя Меньшова нашла редкий кадр времен юности

Юлия Меньшова поведала своим фанатам, как однажды попала в неприятную ситуацию. Дело было на вручении театральной премии, а ее соведущим стал Валерий Николаев. Рассказ телеведущая сопроводила снимком того времени. Она позировала в черном платье по фигуре, с объемной прической и крупными серьгами.

«Я вручала театральную премию «Чайка». Стою за кулисами вместе со своим партнером, актером Валерой Николаевым, расфуфыренная, как и положено: платье в пол, боевой раскрас, брУльянты», — написала Меньшова в своем Instagram.

Буквально перед выходом на сцену у девушки сломался каблук. Но они с Николаевым нашли выход – решили идти на сцену без обуви. Правда, в последний момент изменили свое решение и коллега одолжил Юлии свои туфли. Зрители в зале оценили их старания.

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