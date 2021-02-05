Влад Кадони назвал цену, за которую готов показать обнаженный торс

Влад Кадони успевает не только появляться на ТВ и трудиться над запуском собственного проекта по изменению личности, но и шалить. Недавно он порадовал поклонников снимком, который заставил многих по-достоинству оценить фигуру мужчины.

Кадони нежится на шелковых простынях, а обнаженный торс он прикрыл сердечком. Снимок ведущий сопроводил признанием, что внутри него живет бунтарь и это соседство часто доставляет хлопот.

«Он бесконечно борется с моим разумом, принципами и моралью, но как я не пытался, выселить его — не получается. Иногда, вот, иду на поводу и совершаю поступки, о которых вероятнее всего пожалею!» — рассуждает мужчина.

Возможно, он имеет в виду данный снимок или признание, которым удивил Ольгу Бузову. Накануне в проекте «Бородина против Бузовой» Кадони заявил, что давно хочет Ольгу и если до сорока лет она не выйдет замуж, то женится на ней, пишет сайт Актуальные новости.

«В конце всегда хочется сказать фразу из фильма про Гарри Поттера: «Шалость удалась». Удалась ли?! Это вы мне скажите», — пишет ведущий.

Напоследок он назвал цену, за которую готов выставить свой голый торс на всеобщее обозрение. Тарифы, надо сказать, не по карману простому народу. За «обнаженку» Влад Кадони запросил целый миллион долларов.

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