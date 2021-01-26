«Это была сумасшедшая ночь»: экс-ведущий «Дома-2» Влад Кадони не может остыть после праздника Ольги Бузовой

Праздник по случаю дня рождения Ольги Бузовой, который теледива закатила накануне, стал одним из самых обсуждаемых светских событий последних дней. Звезда умеет веселиться и гостей на свою вечеринку пригласила под стать себе.

Во вторник друзья Ольги Бузовой, ставшие участниками фееричного шоу, в своих соцсетях благодарили теледиву за невероятный праздник и эмоции, которые они получили во время него.

В числе высказавших свои восторги и бывший ведущий «Дома-2», эзотерик, парапсихолог и коуч Влад Кадони.

«Это была сумасшедшая ночь! Огромное количество положительных эмоций! Спасибо, Ольга Бузова, за твой крутейший день рождения!» — написал Влад Кадони в Instagram.

Телеведущий добавил, что во время праздника позволил себе лишнего и весь последующий день чувствовал себя неважно, но это совершенно не главное — эмоции дороже.

«Я не пью, вчера решился немного, в итоге поехал домой в хлам. Сегодня и стыдно, и плохо. Кое-как отработал шоу», — признался Влад Кадони.

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