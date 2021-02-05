«Ягодка-малинка»: Муцениеце не постеснялась блеснуть секси-родинкой на груди

Агата Муцениеце обладает веселым нравом и превосходным чувством юмора. Девушка всегда откровенно рассказывала поклонникам о своих переживаниях. Вот и, комментируя развод с «мажором», актриса призналась, что они «оба дураки», раз допустили такой исход событий и не смогли уберечь семью даже ради двоих детей: семилетнего сына Тимофея и четырехлетней дочки Мии.

Расставшись с Пашей, звезда сериала «Тобол» заметно похорошела. Стоит только посмотреть на ее свежие снимки в микроблоге. Актриса выглядит просто восхитительно. Она не только похудела, но и сменила имидж — теперь у нее длинные волосы с градиентным окрашиванием и пепельным переливом.

«Агата, вы такая красотка!», «Надо же было так расцвети после развода», «Невероятно красивая, как тебе подходит этот цвет и длина волос!! Просто бомбезная», «Признайся! Пашку дразнишь?!», «Восторг!! Красота изумительная», «Боже!! Еще давай, Агатик, превосходная», «Красотка, платье очень красивое, такое яркое», «Бомбическая красотка», «Ягодка-малинка», «Агата, ты просто богиня красоты», «Сногсшибательная!! Очень красивый образ», — пишут фолловеры.

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