«Раскрепостилась или развод так влияет?!»: Муцениеце в лимонном бикини поплескалась в воде

Агата Муцениеце после развода с Павлом Прилучным села на диету, стала заниматься спортом, бегать по утрам и следить за питанием. Благодаря этому, в кратчайшие сроки актриса из фильма «Тобол» сбросила лишние килограммы. После второй беременности теперь уже бывшая возлюбленная «мажора» утверждала, что ей не удавалось вернуть свой дородовой вес. И только взяв себя в руки, Муцениеце смогла добиться видимых результатов. Представ в лимонном бикини, Агата похвасталась рельефным прессом, стройными ножками и подтянутыми бедрами, крепким «орешком» и пышной грудью.

«Ну ты, конечно, латышская штучка!», «Когда хочешь показать своему бывшему мужу, кого он потерял», «Ну как можно быть такой красивой и в то же время прикольной», «Е-мае!! И у этой женщины двое детей», «Идеальная фигурка», «Невозможно сосредоточиться на словах, видосик — огонь», «Агата — секси-фрау! Я могу вот так», «Раскрепостилась или развод так влияет?!», «Шикардос тело!! Просто пример многим женщинам», «Сильная, шикарная Агата», «Самая клевая, веселая, милая. Счастья тебе огромного», «Ах, какая девушка!! Красотка, фигура бомбическая!!», «Супер! Прям няшечка вкусная такая вся», — пишут фолловеры.

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