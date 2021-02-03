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Новый сезон «Точь-в-точь»: имена участников, звездное жюри и другие тайны шоу

Проект стартует на Первом канале 14 февраля.

Новый сезон «Точь-в-точь»: имена участников, звездное жюри и другие тайны шоу
Кадр из шоу «Точь-в-точь». Фото: Первый канал

14 февраля на Первом канале после пятилетнего перерыва стартует новый сезон легендарного шоу «Точь-в-точь». Это проект, в котором знаменитости переодеваются в звезд отечественной и мировой сцены и исполняют их хиты.

Кадр из шоу «Точь-в-точь». Фото: Первый канал
Кадр из шоу «Точь-в-точь». Фото: Первый канал

Участниками нового сезона станут Дарья Антонюк, Доминик Джокер,  Мария Зайцева, Валерия Ланская,  Анастасия Макеева, Александр Панайотов,  Алена Свиридова, Анастасия Спиридонова, Митя Фомин и Александр Шоуа.

Кадр из шоу «Точь-в-точь». Фото: Первый канал
Кадр из шоу «Точь-в-точь». Фото: Первый канал

А судить их будут Леонид Ярмольник, Максим Аверин, Максим Галкин. Кстати, будет еще и четвертый член жюри. Этот человек будет сидеть в тайной комнате и выставлять свои оценки.

Кадр из шоу «Точь-в-точь». Фото: Первый канал
Кадр из шоу «Точь-в-точь». Фото: Первый канал

Главное требование к участникам – чтобы они максимально похоже изобразили ту или иную знаменитость: его вокал, пластику и даже манеру поведения на сцене.

Вообще, над созданием образов работает целая команда – гримеры, специалисты по пластическому гриму, художники по костюмам и декораторы, преподаватели по актерскому мастерству и хореографы.

Кадр из шоу «Точь-в-точь». Фото: Первый канал
Кадр из шоу «Точь-в-точь». Фото: Первый канал

А ставить вокал звездам помогает педагог Марина Полтева.

Наложение грима – процесс трудоемкий. В среднем, на это уходит около 5 часов, и все это время актерам нельзя разговаривать и двигаться.

Кадр из шоу «Точь-в-точь». Фото: Первый канал
Кадр из шоу «Точь-в-точь». Фото: Первый канал

Представляем вам первые кадры из нового сезона.

Кадр из шоу «Точь-в-точь». Фото: Первый канал
Кадр из шоу «Точь-в-точь». Фото: Первый канал
Кадр из шоу «Точь-в-точь». Фото: Первый канал
Кадр из шоу «Точь-в-точь». Фото: Первый канал
Кадр из шоу «Точь-в-точь». Фото: Первый канал
Кадр из шоу «Точь-в-точь». Фото: Первый канал

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Тэги

«Точь-в-точь»Александр ПанайотовАлена СвиридоваАнастасия МакееваАнастасия СпиридоноваВалерия ЛанскаяДоминик ДжокерЛеонид Ярмольник