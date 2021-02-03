Принц Гарри показал, как выглядит кухня в их с Меган Маркл особняке

Спустя несколько месяцев после того как принц Гарри и Меган Маркл уехали в США, у них появился собственный дом. Особняк стоимостью 11,2 миллиона фунтов стерлингов находится в Монтесито, близ Санта-Барбары.

Ранее было известно, что в доме есть 9 спален и 16 ванных комнат, а также винный погреб, кинотеатр и спортзал. А на территории — гостевой дом, корт и большой сад. Теперь же принц Гарри показал, как выглядит кухня.

Правда, увидеть фанатам удалось немного. Это произошло во время онлайн-общения герцога с участниками спортивного турнира Invitus Games. Соревнования вновь перенесли из-за пандемии. И теперь организаторы надеются, что они пройдут весной 2022 года.

В прямой эфир Гарри выходил из кухни, которая оборудована деревянными шкафчиками кремового оттенка с латунными ручками. Об этом пишет Hello!.

Также известно, что в доме есть большой камин. На его фоне в прямой эфир выходила Меган Маркл.

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