Неутешительные результаты: принц Гарри вернется в королевскую семью после развода с Меган Маркл

Британцы считают, что принц Гарри однажды вернется в королевскую семью. Согласно опросу, проведенному Express UK, так считает половина читателей. Об этом пишет The News.

Причем, вернется Гарри один, без Меган Маркл, а случится это после развода. И только шесть процентов проголосовавших отметили, что герцоги Сассекские приедут в Лондон вместе. Кроме того, некоторые пользователи отметили, что брак Меган и Гарри скоро разрушится.

Напомним, что Меган и Гарри отказались от королевских обязанностей весной прошлого года. После этого они уехали в США, где уже летом купили свой первый собственный дом. Особняк расположен в Монтесито. Ближе к осени герцоги Сассекские заключили многомиллионный контракт с Netflix для создания документальных фильмов и программ.

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