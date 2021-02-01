«Зазывно блеснула холмиками»: Маша Горбань в лавандовом бикини пошалила на пляже

Мария Горбань в очередной раз оказалась в центре всеобщего внимания. Девушка не постеснялась оголиться на пляже, показав, чем так щедро наградила ее матушка природа. Поклонники не только залюбовались стройной фигуркой актрисы, но и восхитились окружающей ее природой. Многие задались вопросом: где именно отдыхала светская львица. Часть из них предположила, что это все-таки Мальдивы.

В кадре Маша Горбань позировала в лавандовом купальнике, оголив крепкие подтянутые бедра. Выглядит актриса просто восхитительно. Девушка успела покрыться бронзовым загаром. Судя по всему, отдых пошел Маше на пользу. Поклонники тут же приписали Горбань то, как отреагировал бы Дмитрий Нагиев на ее пикантные снимки. Ведь актрису давно считают экранной «женой» шоумена из-за многочисленных совместных съемок в кино и множества рекламных роликов, где они играли пару.

«Очаровашка», «А где-то взвыл Нагиев», «Зазывно блеснула холмиками», «Маша, стройняшка», «Нагиева небось раздразнила?!», «Красотка! Только любоваться!! От души пишу Машеньке, что она суперская красотка», «Линия загара так и манит… Неимоверно красивая!», «Россыпь красок», «Машулька воображулька», «Ну что за шикарная женщина», «А на море белый песок, дует теплый ветер в лицо. Аж пропел. Маша, вы великолепны», «Идеальная картинка, способная радовать мужской взгляд. Небо, море, красивая женщина!», «Милашка», — пишут фолловеры.

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