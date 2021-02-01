Постройневшая Настя Каменских в кожаных лосинах отметилась на заснеженных улицах Киева

Настя Каменских является одной из самых популярных украинских исполнительниц. Девушка уже длительное время выступает на сцене. Раньше она пела в дуэте с Потапом, но в последние годы артистка сосредоточилась на сольном творчестве. А вот партнер стал для нее продюсером и мужем. Влюбленные скрывали свой роман до пышной свадьбы, которую устроили в 2019 году. А недавно они отдохнули на Мальдивах, где артистка неустанно наряжалась для свиданий с супругом и фотосессий на пляже.

Лишь на днях Каменских вернулась домой. Она сразу приступила к работе. На днях девушка отправилась на радиостанцию, где дала интервью. При этом она отметилась на заснеженных улицах Киева после эфира. Певица предстала в облегающих кожаных джинсах и объемном пуховике. Ботинки на шнуровке дополняли ее образ. Наряд подчеркнул стройные ноги. Объемные локоны не скрыли ее скулы.

«Любить! Открыто, от всего сердца. Не беречь любовь на потом — дарить ее людям, себе и всему миру. Здесь и сейчас», — написала она.

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