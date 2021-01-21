Зимний тренд: Каменских выбрала модный объемный пуховик, как Юдашкина и Валерия

Недавно Настя с мужем вернулись из отпуска, который провели на Мальдивах.

Еще несколько дней назад Настя Каменских грелась под лучами солнца на Мальдивах, а теперь позирует на фоне снега. Артистка с мужем вернулась из продолжительного отпуска. К зимним холодам она решила подойти во всеоружии и примерила трендовый объемный пуховик. Они в этом сезоне на пике популярности. Каменских свой выбор остановила на коротком пуховике молочного оттенка.

В подобном ранее была замечена Марина Юдашкина во время прогулки по Нью-Йорку. Она тоже, как и Настя Каменских, остановила свой выбор на светлом наряде. А вот певица Валерия решила отдать предпочтение классическому черному.

Добавим, что модные дизайнеры предлагают самые разные варианты объемных пуховиков. Они могут быть длинными, короткими, с накладными карманами, с поясом или даже из кожи. Вариантов — множество.

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