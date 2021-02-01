В Дубай с алым маникюром: Ксюша Бородина подчеркнула талию модными мини-шортами

Ксения Бородина — девушка яркая и стильная. Ведущая проекта «Дома-2» не скрывает: несмотря на все старания, ей так и не удается экономить. Появляясь в бутиках, возлюбленная бизнесмена Курбана Омарова то шубку себе приглядит, то новые ботинки, то сумочки. И все от известных брендов. Еще экс-участник телестройки Рустам Солнцев говорил о том, что Ксюша излишне кичится своим финансовым достатком, тогда как ее поклонники — люди среднего звена. И у них просто нет таких средств и возможности покупать все, что им нравится, тем более от люксовых брендов.

Бородина в ответ на все критические отзывы дает понять, что много работает и имеет полное право жить так, как ей хочется. С этим сложно поспорить. Свои февральские каникулы телеведущая вместе с мужем Курбаном Омаровым проводят в Дубае. Этот отпуск они решили посвятить друг другу и детей в поездку не взяли.

На свежем селфи в Instagram Ксения Бородина позировала в гостиничном номере, показав себя без макияжа и после нанесения косметических средств. Кроме того, светская львица примерила модные джинсовые мини-шорты и простую футболку. Образ дополнили дорогие часы и алый маникюр.

«Такая тут счастливая», «Ксю, отдых тебе к лицу!! Похорошела», «Когда муж вывез на море», «Малышка, ты супер!!», «И зачем вообще нужен макияж, и так красотка», «Стройняшка, к лету готова!!», «Только больше не худей», «В отличной форме», «Стройная, словно тростинка», — пишут фолловеры.

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