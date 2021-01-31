Жорин дал совет родителям Юлии Началовой, как сберечь квартиру покойной артистки

Юлия Началова умерла два года назад, но только сейчас ее родители узнали, что единственная дочь певицы – Вера Алдонина – может остаться без наследства. А все из-за того, что экс-супруг Началовой хоккеист Александр Фролов решил продать свою долю в четырехкомнатной квартире, которая находится в Москве.

Известный адвокат Сергей Жорин, комментируя происходящее 5-tv.ru, отметил, что сейчас родителям Началовой главное не паниковать, а все хорошенько проверить.

«Законно ли Фролов получил долю в квартире? Может он ее выкупил у супруги. Чтобы это понять, надо обжаловать сделку, и уже в рамках судебного разбирательства затребовать регистрационное дело. Оно и прольет свет на ситуацию. Тут нельзя рассуждать «красиво экс-супруг поступает или не красиво». Сделка либо законная, либо нет. И надо либо искать компромисс, либо судиться», — поясняет Жорин.

Напомним, что Началова, по словам хоккеиста, отписала ему половину своей доли в квартире в ЖК «Кутузовская ривьера» еще при жизни. Правда, потом подруга певицы утверждала, что Юлия умоляла вернуть квартиру.

Ранее врач рассказал о причинах смерти Юлии Началовой. По словам медика, все началось с небольшой травмы на ноге, которая появилась из-за неудобной обуви, передает телеканал «360».

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