Каким мы запомним Василия Ланового
Видео
Грандиозный юбилей Ольги Бузовой: как это было
Видео

Жорин дал совет родителям Юлии Началовой, как сберечь квартиру покойной артистки

Юрист знает способ, как сохранить квартиру певицы.

Жорин дал совет родителям Юлии Началовой, как сберечь квартиру покойной артистки
Адвокат дал совет родителям Юлии Началовой, как сберечь квартиру умершей артистки. Фото: instagram.com/julianachalova/

Юлия Началова умерла два года назад, но только сейчас ее родители узнали, что единственная дочь певицы – Вера Алдонина – может остаться без наследства. А все из-за того, что экс-супруг Началовой хоккеист Александр Фролов решил продать свою долю в четырехкомнатной квартире, которая находится в Москве.

Известный адвокат Сергей Жорин, комментируя происходящее 5-tv.ru, отметил, что сейчас родителям Началовой главное не паниковать, а все хорошенько проверить.

«Законно ли Фролов получил долю в квартире? Может он ее выкупил у супруги. Чтобы это понять, надо обжаловать сделку, и уже в рамках судебного разбирательства затребовать регистрационное дело. Оно и прольет свет на ситуацию. Тут нельзя рассуждать «красиво экс-супруг поступает или не красиво». Сделка либо законная, либо нет. И надо либо искать компромисс, либо судиться», — поясняет Жорин.

Напомним, что Началова, по словам хоккеиста, отписала ему половину своей доли в квартире в ЖК «Кутузовская ривьера» еще при жизни. Правда, потом подруга певицы утверждала, что Юлия умоляла вернуть квартиру.

Ранее врач рассказал о причинах смерти Юлии Началовой. По словам медика, все началось с небольшой травмы на ноге, которая появилась из-за неудобной обуви, передает телеканал «360».

Смотрите также

Тэги

Александр ФроловСергей ЖоринЮлия Началова