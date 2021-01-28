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«Мама тяжело переживала произошедшее»: дочь Началовой высказалась о ее разрыве с Фроловым

Как отметила Вера Алдонина, ее родительнице пришлось буквально заново начинать ходить.

«Мама тяжело переживала произошедшее»: дочь Началовой высказалась о ее разрыве с Фроловым
Александр Фролов и Юлия Началова. Фото: Globallookpress.com

Единственная дочь певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни почти два года назад, Вера Алдонина в документальном фильме на Первом канале, посвященном ее матери, высказалась об отношениях родительницы с хоккеистом Александром Фроловым. Как известно, вместе они были пять лет.

Юлия Началова
Юлия Началова. Фото: Globallookpress.com

«Мама тяжело переживала произошедшее. Ей буквально пришлось учиться заново ходить».

Вера Алдонина

В фильме также есть комментарии подруги и пиар-директора исполнительницы Анны Исаевой, которая все время была с подопечной на связи. По словам Исаевой, в последнем разговоре Юлия Началова назвала причину расставания с Фроловым. Он ее просто бросил. Закрутил роман с ее подругой, которая была женой его лучшего друга в Америке. Звезда просила сохранить для ее дочери Веры квартиру, долю в которой она переписала на хоккеиста. Она говорила, что совершила такой необдуманный шаг, находясь в беспамятном состоянии.

Напомним, что Юлия Началова умерла от остановки сердца. У певицы начался сепсис. Она очень поздно обратилась за помощью к медикам, которые уже не смогли ее спасти.

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