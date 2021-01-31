«Пытаемся не упасть в обморок»: Милана Тюльпанова показала себя до пластических операций

27-летняя модель до сих пор не избавилась от комплексов.

Крестная дочь певицы Любови Успенской Милана Тюльпанова разместила честный снимок на своей странице в сети. Бывшая жена футболиста Александра Кержакова продемонстрировала свой внешний вид десять лет назад.

«Листаем. Пытаемся не упасть в обморок. За эти десять лет я перенесла более десяти больших операций под общим наркозом и сотни процедур по улучшению себя. А дело все в том, что я изначально — супер неуверенный в себе человек», — сообщила Милана.

Тюльпанова уверена, что на таком апгрейде сказалось сразу несколько факторов. Во-первых, она тревожная сама по себе. Во-вторых, в детстве ее сравнивали с другими. В-третьих, виновата конкурентная среда. И последнее — позиция жертвы в личных отношениях.

Поклонники знаменитости были приятно удивлены откровением Миланы.

«Милана, для меня вы — эталон красоты. Спасибо вам за честность!», «Круто, что ты честно об этом рассказываешь», «Милана, вы очень красивая девушка. И на ранних фото, и сейчас. Всегда самая нежная и правдивая», — отметили подписчики в комментариях под фото.

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