Милана Тюльпанова в белоснежном платье с длинным шлейфом вышла замуж на Мальдивах

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова в последнее время встречалась с мужчиной по имени Евгений.

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова в сторис Instagram поделилась фотографией в свадебном платье с длинным шлейфом. «Опять на те же грабли?» — подписала она кадр, намекая на предыдущий неудачный брак с футболистом.

Выяснилось, что свадьбу Милана Тюльпанова и ее избранник сыграли на берегу океана на Мальдивах, куда они уехали отдыхать. Пока бывшая жена Кержакова не торопится делиться новостями о церемонии.

Отметим, что с Евгением ранее она уже выходила в свет на нескольких мероприятиях. В частности, их можно было вместе увидеть на балу ювелира Петра Аксенова.

Ранее Милана Тюльпанова рассказывала, что переехала в новую квартиру в элитном жилом комплексе Санкт-Петербурга. Это недалеко от Литейного проспекта. Именно там она живет с мужем. В апартаментах, кстати, все еще идут отделочные работы, сообщает «СтарХит».

Смотрите также: