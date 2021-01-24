«Наливной персик свой прикрой»: Яна Кошкина в бикини сексуально вильнула бедрами в бассейне

Соведущая Павла Прилучного в программе «Короли фанеры» предстала с капельками воды на звездном теле, чем немало смутила поклонников.

Яна Кошкина — девушка яркая и весьма амбициозная. Она не только пробует свои силы на ТВ, снимается в различных передачах, но также получает комедийные роли в кино. Актриса снялась в ленте «(Не)идеальный мужчина» с Юлией Александровой, Романом Курцыным и Егором Кридом в главных ролях. Кроме того, Яна появлялась и на слепых прослушиваниях вокального проекта «Голос» на Первом канале. Кошкина своим пением восхитила Александра Градского, но он все-таки нашел к чему придраться, хотя по первым нотам Яна сумела покорить его придирчивый музыкальный вкус.

В своем микроблоге актриса поделилась соблазнительными кадрами, представ в мини-бикини в бассейне. Яна призывно вильнула округлыми бедрами в воде, показав, чем так щедро наградила ее матушка природа.

«Какой призывный у вас купальничек», «Зазывно вильнула орехом в воде», «Сексуальная дива», «Милашка», «Ух! Какой орех… так и проситься, ну сами знаете», «Очаровашка», «А где Гарик Харламов?! Он у вас оператор?!», «Наливной персик свой прикрой», «Странно, что Пашка Прилучный не пал жертвой вашего большого обаяния», «Всех мужчинок очаровала», «Слишком вульгарно», «Что за срамота?!», «Орешек всплыл! Вся такая мокрая», «Секси, огонь фигурка», — пишут фолловеры.

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