«Только за доллары»: Гном Гномыч назвал цену своих выступлений

Юный фигурист Саша Плющенко разместил на свой странице в сети ролик, в котором раскрашивал матрешки и беседовал с мамой. Примечательно, что в разговоре промелькнуло сообщение о том, что мальчик собрался копить на собственный внедорожник премиум-класса.

Гном Гномыч, как называют в семье мальчика, откровенно поговорил с Яной Рудковской. Маленький спортсмен наотрез отказался от предложения родительницы выступать за игрушки. Несмотря на то, что Саша их очень любит. Например, в самом ролике видно, как он с восторгом расписывает матрешки. Однако, привыкший с раннего возраста к дизайнерским вещам и люксовым товарам старший сын Евгения Плющенко мечтает уже о настоящих машинах.

«Да не буду я выступать. Только за доллары. Настоящие. Я на Гелендваген буду копить», — отверг предложение работать за игрушки Гном Гномыч.

После ответа сына Рудковская поинтересовалась, а может ли сын отличать настоящую валюту от поддельной. На что Саша дал подробный рассказ, как распознать реальные купюры.

«Деловуха», «На что будет копить?», «Ты крут! У тебя много способностей», «Знает Сашка, что хочет», «Вырос пацан. Все, родители, игрушками зарплату больше не выдашь», — ответили поклонники Плющенко на заявления мальчика.

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