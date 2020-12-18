«С самым лучшим папой в мире»: сын Рудковской и Плющенко запечатлелся в объятиях отца

В семье Яны Рудковской и Евгения Плющенко подрастает двое детей. Старшему Саше, или Гном Гномычу, как ласково его называет мама, уже семь лет, и мальчик достиг настоящих высот в фигурном катании. Звездный отец тренирует сынишку с малых лет, и мальчик просто обожает лед.

А после тренировок Саша, как и многие его ровесники, любит посвятить себя разным детским делам. В числе которых – общение с родителями. В аккаунте Плющенко-младшего появилось трогательное фото, на котором Саша пригрелся у отца в объятиях.

«С самым лучшим папой в мире», — гласит подпись под снимком.

Сам Гном Гномыч не раз признавался, что хочет быть таким же, как его прославленный отец. Более того, он намерен побить рекорды родителя на льду.

Самому младшему сыну Рудковской и Плющенко Арсению нет и трех месяцев. Кроха родился долгожданным и желанным ребенком в семье, души в нем не чает и семилетний братик.

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