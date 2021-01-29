«Веселился, как мальчишка»: Бледанс вспомнила Ланового на детском кинофестивале

51-летняя актриса Эвелина Бледанс почтила память ушедшего из жизни Василия Ланового. Телеведущая выложила в Instagram ряд фотографий и видео с народным артистом СССР и вспомнила, что он более 20 лет возглавлял международный детский кинофестиваль «Алые паруса Артека». Сама Эвелина шесть раз подряд выступала ведущей на этом мероприятии и часто встречалась с легендой кино. Она с тоской вспомнила, какие прекрасные выступления устраивал детям Василий Семенович.

«Сколько же он нам читал стихов и пел вместе с нами и веселился, как мальчишка, — написала Бледанс. — Сегодня я листаю старые фото и плачу со всей страной. Это был уникальный человек и великий артист. Легенда!»

Актриса отметила, что звезду советского и российского кинематографа забрал «проклятый ковид». Напомним, что Лановой умер 28 января в больнице, куда ранее был доставлен с коронавирусом. Врачам не удалось спасти культового артиста, которому было 87 лет.

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